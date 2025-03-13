Житель Казачьей Локни Курской области рассказал о том, что украинские военные планировали его расстрелять за слова о том, что Украина перестала существовать. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собеседника.

Местный житель в разговоре с информационным агентством сообщил о том, что было страшное время. На протяжении восьми месяцев украинские военные на оккупированной территории издевались и унижали мирных граждан.

«Потому что мы русские люди, русские духом. А они говорят: «Ще не вмерла Україна», а я: «Украины нет!» А это наши русские земли. Так они меня чуть не расстреляли из-за этого», — рассказал житель Казачьей Локни Александр.

Ранее стало известно, что в Курскую область приехал президент России Владимир Путин. Глава государства поставил перед российскими военными задачу окончательно разгромить членов ВСУ, которые проникли на территорию нашей страны.