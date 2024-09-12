В течение двух дней российские военные освободили от украинцев 10 населенных пунктов в Курской области. Такие данные в четверг, 12 сентября, приводит МО РФ в своем телеграм-канале.

Уточняется, что неприятель был выбит из следующих поселений: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. В сумме за все время столкновений на курском направлении ВСУ лишились 12,5 тыс. военных, 101 танка, а также десятков единиц другой техники. Например, российскими военными были уничтожены 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых есть HIMARS и MLRS.

Ранее сообщалось о том, что в рядах ВСУ нашли бактерию, способную вызвать полномасштабную эпидемию мирового масштаба. Опасные одноклеточные организмы выявили у военных, проходивших лечение в Норвегии, Нидерландах, Германии и Великобритании.