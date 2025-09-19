Алехин назвал признание иноагентом абсурдом

Военблогер Роман Алехин* прокомментировал решение о включении его в реестр иностранных агентов. В комментарии телеграм-каналу Readovka он назвал это решение «максимально абсурдным», подчеркнув, что никогда не получал финансирования из-за рубежа.

В пятницу, 19 августа, Министерство юстиции РФ внесло Алехина в перечень физлиц-иноагентов. Ведомство отметило, что блогер распространял информацию других иноагентах, а также формировал негативный образ российских военнослужащих.

Как рассказал Алехин, он узнал о своем новом статусе из публикаций в СМИ, поскольку официальных уведомлений не получал.

«Юридически я не имею права собирать деньги. <...> Получается, патриота, который живет для страны и ради страны, выдавливают из собственного же поля», — подчеркнул Алехин.

По предположению блогера, причиной признания иноагентом могло стать цитирование им материалов телеграм-каналов и СМИ, уже имеющих соответствующий статус. Он провел параллель с аналогичными случаями известного политолога Сергея Маркова* который также был признан иностранным агентом в августе.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.