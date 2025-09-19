Роман Алехин признан иногентом

Военного блогера Романа Алехина* признали иностранным агентом. Об этом говорится в обновленном перечне физлиц-иностранных агентов, опубликованном на сайте Министерства юстиции РФ.

На сайте ведомства указано, что Алехин распространял среди широкой публики материалы других иноагентов, а также транслировал заведомо ложные данные, касающиеся решений, принимаемых органами государственной власти РФ, и проводимого ими политического курса.

Кроме того, говорится в публикации, он распространял недостоверные сведения, которые формировали негативный образ российских военнослужащих.

Помимо Алехина, иноагентами признаны историк Сергей Эрлих*, активист Иван Востриков*, журналистка Елена Рыковцева* и медиапроект «Avtozak-LIVE»*.

Алехин в начале сентября попал на видео, которое активно распространилось в соцсетях. На нем слышно, как похожий на блогера мужчина подробно рассказывает о схеме «откатов», связанной с гуманитарной помощью для бойцов специальной военной операции (СВО). Сам Алехин обвинил после этого скандала СМИ во лжи и подготовил иск.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.