Александр Бастрыкин поручил защитить обманутого таксистом участника СВО

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту поступивших сведений о противоправных действиях, которые были совершены в Ставрополе таксистом в отношении военного. Об этом на своей официальной странице сообщает региональный следственный комитет.

В одном из СМИ было опубликовано обращение участника специальной военной операции, который стал жертвой знакомого таксиста. Из публикации следует, что в апреле злоумышленник завладел смартфоном мужчины и взял на его имя большой кредит. Часть средств фигурант перевел на свой счет. На сегодняшний день мошенника так и не привлекли к ответственности, а еще не был возмещен нанесенный жертве ущерб.

Ранее сообщалось о том, что на специальной военной операции бойцы «Ахмата» с помощью дрона за 60 тыс. рублей сумели ликвидировать ЗРК, ценой в 8 млн евро. Подробности успешной атаки рассказал генерал-майор Апты Алаудинов.