Александр Лукашенко призвал Украину не лезть в Белоруссию

Александр Лукашенко заявил, что Украине не следует вмешиваться в дела Белоруссии. Как сообщает РИА Новости, заявление лидера было опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Президент Белоруссии заявил, что украинцам не стоит «влезать» в страну, протяженность общей границы с которой составляет 1,5 тыс. километров. Комментируя призывы некоторых представителей Киевского режима все-таки отправиться в поход на республику, Александр Лукашенко сообщил о том, что гостей уже ждут, но при этом назвал подобные идеи «просто вяканием» людей, которые ни за что не отвечают.

Ранее сообщалось о том, что по мнению Дмитрий Медведа, Белоруссия может применить ядерное оружие в случае нападения Украины.