Алексей Ковязин официально вступил в должность главы Реутова: названы приоритеты работы

В Реутове состоялась официальная церемония вступления в должность нового главы городского округа Алексея Ковязина. Кандидатуру Ковязина, который ранее занимал пост первого заместителя руководителя администрации, единогласно поддержал местный Совет депутатов. Об этом сообщает REGIONS.

На торжественном мероприятии присутствовали представители общественности, депутатского корпуса и почетные гости. Участие в инаугурации принял председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Он охарактеризовал Реутов как один из ведущих городов Подмосковья, являющийся лидером по многим направлениям. Брынцалов подчеркнул важность сохранения преемственности власти и высоко оценил профессиональные качества нового главы, заявив, что его опыт и наличие сложившейся команды станут залогом дальнейшего успешного развития муниципалитета.

Сам Алексей Ковязин, обращаясь к собравшимся, назвал свое избрание огромным доверием и большой ответственностью. Он заверил, что намерен служить жителям с полной самоотдачей, и отметил, что хорошо знаком с текущей ситуацией в городе и его проблематикой. В своей речи новый глава пообещал продолжить курс, заданный его предшественником Филиппом Науменко, и поблагодарил депутатов и региональное правительство за поддержку.

Главными приоритетами в работе Ковязин назвал решение социальных вопросов и развитие городской инфраструктуры. Он подробно остановился на планах по благоустройству на 2026 год. В частности, будут продолжены работы в сквере на улице Октября, запланировано обновление Каштанового сквера, а также стартует масштабное преображение Центрального парка. Коллега нового главы, руководитель соседней Балашихи Сергей Юров, поздравил Алексея Ковязина с назначением и пожелал ему успехов на ответственном посту.

