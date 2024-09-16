Алексей Смирнов официально стал губернатором Курской области

Алексей Смирнов, который победил на выборах губернатора в Курской области, официально стал руководителем региона. О данном факте пишут в телеграм-канале Правительства Курской области.

Алексею Смирнову 51 год. Практически вся его политическая карьера связана с Курской областью, однако некоторое время работал он и в Подмосковье. В частности, с 2015 по 2016 год политик являлся первым заместителем министра строительного комплекса Московской области.

Ранее сообщалось о том, что ночью 15 сентября в небе над Курской областью были ликвидированы четыре украинских беспилотника.