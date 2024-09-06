Алиев: Баку не был и не будет частью антироссийской санкционной кампании

Азербайджан не станет поддерживать введенные в отношении России санкции. Такую позицию во время Международного форума в итальянском Черноббио выразил главы страны Ильхам Алиев, отвечая на заданный модератором вопрос.

«Мы считаем наши отношения с Россией и Украиной очень хорошими. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», — сказал лидер Азербайджана.

Кроме того, президент заявил, что Баку в состоянии стать посредником в разрешении продолжающегося между России и Украиной конфликта. Свое мнение он аргументировал тем, что все три страны ранее состояли в СССР, из-за чего были сохранены различные связи, как на личном, так и на политическом уровнях. Алиев также рассказал о множестве желающих принять участие в урегулировании противостояния между Киевом и Москвой.

Ранее сообщалось о том, что по решению суда на территории России были запрещены любые сделки с акциями Райффайзенбанка. Данную новость головная структура, базирующаяся в Австрии, приняла с разочарованием. Дело в вероятных сложностях, которые связаны с распродажей российских активов финансово-кредитной организации.