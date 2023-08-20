Аллергия, конъюнктивит и кожный зуд: какие проблемы со здоровьем появляются из-за вентилятора

Вентилятор часто становится причиной проблем и заболеваний, которые человек редко ассоциирует с этим устройством. Ежедневное использование вентилятора может вызвать аллергические реакции или раздражения.

Аллергия — это одна из первых причин, почему вентилятор не должен работать постоянно. Лопасти вентилятора собирают на себе мелкие частицы пыли и грязи, а также вирусов. Мыть их трудоемко и не всегда хочется, поэтому со временем он становится настоящим распространителем аллергенов. Особенно если дома есть животные, птицы и цветы.

«Прямые потоки воздуха, даже если он теплый, провоцируют организм работать на износ. Слизистые оболочки глаз и носа буквально высыхают в такой обстановке. Это чревато конъюнктивитом или заражением слезного протока», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» аллерголог-иммунолог Рустам Жданов.

Также прямые потоки ветра остужают кожу и не дают ей восстановить температуру. Переохлаждение получить, конечно, сложно, но вот застудить мышцу или заработать пару фурункулов, как моргнуть.

«Самый страшный удар по организму наносит вентилятор, когда «осушает» воздух. Ночью человек не просыпается каждые 20-30 минут, чтобы попить воды, при этом влаги действительно может не хватать. Это вызывает раздражение, зуд, шелушение и приводит к раннему старению кожи», – уточнил эксперт.

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