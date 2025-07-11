Альпинисты покорили вершину в Хакасии впервые за 23 года

Альпинисты впервые за 23 года покорили вершину Голова в Хакасии. Группа преодолела сложный маршрут высотой 1970 метров, завершив восхождение глубокой ночью из-за резкого ухудшения погоды. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

В Хакасии группа альпинистов совершила редкое восхождение на пик Голова высотой 1970 метров — впервые с 2002 года. Стартовав в шесть утра от лагеря у озера Лазурное, команда достигла вершины только к 10 вечера, после чего вынуждена была спускаться по другому склону из-за внезапного ухудшения погоды.

Экспедиция завершилась ближе к полуночи, а ее участники назвали маршрут крайне сложным из-за крутого рельефа и непредсказуемых погодных условий. Последний раз вершину покоряли 23 года назад, и с тех пор попыток почти не было.

Пик Голова считается одним из самых труднодоступных в регионе, а его склоны требуют серьезной подготовки. Альпинисты планируют опубликовать детальный отчет о своем восхождении, чтобы помочь другим спортсменам в будущих экспедициях.

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