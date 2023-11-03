Америка окажет Украине военную помощь еще на 125 миллионов долларов

Как рассказал Энтони Блинкен, Америка заявляет о принятии нового пакета помощи киевским властям, в который войду техника и вооружение для поддержки украинских войск. Сообщается, что новая помощь Украине обойдется в 125 миллионов долларов. В пакет войдет вооружение из арсеналов Пентагона.

Блинкен также подчеркнул, что власти Америки намерены продолжить поддерживать Украину и будут делать это до тех пор, пока Россия не выведет свои войска. По его словам, помогая киевскому режиму, США придерживаются своих интересов для обеспечения нацбезопасности и своего будущего в условиях демократии.

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке продолжают набирать обороты. А объединяет их только одно — деньги Соединенных Штатов. Как долго Вашингтон сможет спонсировать вооруженные столкновения, и когда наконец в кошельке США образуется дыра — рассказываем в материале «Подмосковье сегодня».