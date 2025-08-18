Американец устроил крупнейший пожар в истории округа, пытаясь скрыть убийство

33-летний американец Виктор Серритено устроил крупнейший лесной пожар в истории округа Солано, пытаясь скрыть убийство своей возлюбленной. Катастрофа унесла жизни шести человек и уничтожила полторы тысячи домов, но не помогла преступнику избежать правосудия. Об этом сообщает The Daily Mail.

Летом 2020 года округ Солано в Калифорнии пережил один из самых разрушительных пожаров в своей истории. Как выяснилось недавно причиной оказалось не стихийное бедствие, а попытка скрыть преступление. Виктор Серритено, убивший 22-летнюю Присциллу Кастро, поджег ее тело в лесу, надеясь уничтожить улики.

Огонь быстро вышел из-под контроля, слился с другими возгораниями и превратился в катастрофу. Пламя уничтожило около 1500 домов и унесло жизни шести человек. Однако даже масштабная трагедия не помогла Серритено избежать наказания — на обугленном теле девушки нашли кулон, который позволил опознать жертву. Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство и умышленный поджог.

Округ Солано до сих пор восстанавливается после пожара, а дело Серритено стало одним из самых резонансных в истории региона.

