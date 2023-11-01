Американские сенаторы подтвердили идею ввода многонациональных сил в сектор Газа

Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь подтвердили, что США рассматривает вариант ввода многонациональных сил в сектор Газа, когда движение ХАМАС будет уничтожено. Подробности сообщает РИА Новости .

Сенатор Ван Холлен заявил, что вопрос формирования совместных сил обсуждается, но пока это только предварительные решения. Также он подчеркнул, что это лишь временный способ контроля на время «переходного периода». Сенатор Блюменталь добавил, что во время визита в Израиль вариант размещения войск обсуждался. Однако он уверен, что международные силы могли бы проконтролировать ситуацию без участия войск США.

При этом в Белом доме заявили, что отправка войск в сектор Газа невозможна. По мнению президента Байдена, участие военного контингента Америки в миссии на Ближнем Востоке может негативно сказаться на политическом рейтинге.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».