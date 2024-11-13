Американские СМИ узнали об отказе Мелании Трамп переезжать в Белый дом

Супруга избранного президента США Мелания Трамп, возможно, не станет на постоянной основе проживать в Белом доме после инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, у Мелании Трамп будет более свободный график в течение второго срока мужа на посту главы государства.

После официального вступления Дональда Трампа на новый срок первая леди США хочет основную часть времени находится в семейной резиденции во Флориде, в кругу друзей и сохраняя привычный образ жизни, а также в Нью-Йорке, в одном из университетов которого получает образование их сын Бэррон Трамп. Мелания планирует посещать только большие мероприятия с супругом, а еще заниматься продвижением своих собственных интересов.

Ранее сообщалось о том, что будущая первая леди США не захотела вместе с мужем идти на встречу с четой Байденов.