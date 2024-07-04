Польша и Словакия не хотят отправлять войска на Украину

После совместной встречи лидеры Польши и Словакии пришли к выводу, что свои войска на территорию Украины они отправлять не планируют. Об этом пишут РИА Новости .

По словам президента Польши Андрея Дуды, отправка военных соединений на территорию Украины означало бы вхождение страны НАТО в продолжающийся конфликт. Также он заявил, что глава Словакии Петер Пеллегрини солидарен с ним в этом очень серьезном вопросе.

При этом, Дуда отметил, что Польша отправляет Украине военную помощь, а еще занимается обучением местных военных. Были названы и конкретные цифры. На сегодняшний день, поляки передали практически 350 танков, свыше 100 бронированных автомобилей, самоходные артиллерийские установки и боеприпасы. Предоставленную помощь он оценил в миллиарды долларов США, а также выразил надежду, что солдат Польши никогда не придется отправлять на Украину.

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