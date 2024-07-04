Польша и Словакия не хотят отправлять войска на Украину
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После совместной встречи лидеры Польши и Словакии пришли к выводу, что свои войска на территорию Украины они отправлять не планируют. Об этом пишут РИА Новости.
По словам президента Польши Андрея Дуды, отправка военных соединений на территорию Украины означало бы вхождение страны НАТО в продолжающийся конфликт. Также он заявил, что глава Словакии Петер Пеллегрини солидарен с ним в этом очень серьезном вопросе.
При этом, Дуда отметил, что Польша отправляет Украине военную помощь, а еще занимается обучением местных военных. Были названы и конкретные цифры. На сегодняшний день, поляки передали практически 350 танков, свыше 100 бронированных автомобилей, самоходные артиллерийские установки и боеприпасы. Предоставленную помощь он оценил в миллиарды долларов США, а также выразил надежду, что солдат Польши никогда не придется отправлять на Украину.
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