Американский пенсионер признался, что воевал на стороне ВСУ

Пенсионер Стефан Хаббард из США признался, что воевал на стороне ВСУ. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные корреспондента из зала суда.

Сейчас Хаббарда судят за наемничество, и пенсионер признался в суде, что действительно воевал на стороне Украине. Суд это ему и вменяет — участие в вооруженном конфликте в качестве наемника (это часть 3 статьи 359 УК РФ).

Хаббарду сейчас 72 года, а на Украину он приехал в 2014 году, а в год начала спецоперации Хаббард заключил контракт с украинским Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что военный корреспондент Евгений Поддубный удостоен звания Героя России.