Американский полковник сделал резкое заявление после переговоров с Украиной
Макгрегор: восстановление помощи США Украине не поможет завершить конфликт
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Восстановление Соединенными Штатами Америки помощи Украине не будет способствовать урегулированию противостояния на Украине. Об этом во время интервью журналисту Такеру Карлсону сказал американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По словам офицера, это решение является безумным и ведет не в ту сторону.
«Если вы хотите остановить эту войну, то нужно прекратить отправку оружия», — выразил свое мнение Макгрегор.
Полковник также сообщил, что Украина не интересна США в стратегическом плане, кроме самого факта урегулирования продолжающегося противостояния. Во вторник глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о возобновлении прежних объемов поставок вооружения Украине, которые ведутся через хаб Ясенка в Польше.
Ранее стало известно, что в Государственной Думе не приняли за катастрофу факт возобновления поставок Украине оружия из Соединенных Штатов Америки, так как подобный ход развития событий являлся ожидаемым.