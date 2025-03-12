Восстановление Соединенными Штатами Америки помощи Украине не будет способствовать урегулированию противостояния на Украине. Об этом во время интервью журналисту Такеру Карлсону сказал американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

По словам офицера, это решение является безумным и ведет не в ту сторону.

«Если вы хотите остановить эту войну, то нужно прекратить отправку оружия», — выразил свое мнение Макгрегор.

Полковник также сообщил, что Украина не интересна США в стратегическом плане, кроме самого факта урегулирования продолжающегося противостояния. Во вторник глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о возобновлении прежних объемов поставок вооружения Украине, которые ведутся через хаб Ясенка в Польше.

Ранее стало известно, что в Государственной Думе не приняли за катастрофу факт возобновления поставок Украине оружия из Соединенных Штатов Америки, так как подобный ход развития событий являлся ожидаемым.