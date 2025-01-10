ВС РФ могли бы взять под контроль Одессу в случае наличия подобного желания. Об этом во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон.

Офицер считает, что, если бы россияне «захотели», они смогли бы занять Одессу и другие площади, которые находятся вдоль данной линии. Кроме того, Уилкерсон рассказал и потенциале российских войск не только дойти до Днепра, но и пересечь реку.

Еще в декабре украинцы сообщали о тяжелом положении на всем фронте, а МО РФ в своем телеграм-канале подтверждает эти слова цифрами. Так, с 4 по 10 января ВСУ на всех направлениях потеряли свыше 13 тыс. человек и большое количество различной военной техники.

Ранее в Польше заявили, что России в состоянии взять под контроль территорию всей Украины, которая в настоящее время находится в трагическом положении.