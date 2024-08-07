Российских призеров не пригласили на церемонию награждения фигуристов на Играх

МОК наградил в Париже сборные Японии и США медалями командного турнира фигуристов за Олимпиаду в Пекине, а россияне на торжественную церемонию приглашены не были. Об этом сообщило РИА Новости.

Награждение проходило 7 августа в Парке чемпионов, расположенном рядом с Эйфелевой башней. Американские спортсмены получили золотые медали, а японские – серебряные. Наших фигуристов должны были наградить бронзой, но россиян на мероприятие не позвали. Сегодня же компетентный источник сообщил информационному агентству, что сборная России подавала обращение в Спортивный арбитражный суд, в котором потребовала отменить запланированное мероприятие.

Напомним, что после допингового дела Камилы Валиевой завоеванное российской сборной золото перешло занявшим второе место американцам, а серебряные медали получили японцы. На бронзовые награды рассчитывали канадцы, но поданная ими апелляция была отклонена.

Ранее сообщалось о том, что на Олимпиаде французская бегунья после финиша отправилась к трибуне, чтобы сделать предложение своему парню. Спортсменка уже 9 лет живет со своим избранником, но заветных слов от него так и не услышала.