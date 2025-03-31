Граждане США выступили против выделения средств на украинский конфликт. Об этом на своей странице в соцсети сообщила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

Соцопросы, по которым американцы якобы согласны финансировать Киев, она назвала поддельными.

По словам Грин, жители США задолжали $36 трлн и не хотят, чтобы их заработанные налоговые доллары тратили на решение проблем США.

Стоит отметить, что Украина не станет считать предоставленную Соединенными Штатами военную помощь долгом, как подразумевается в новом проекте договоренности с Вашингтоном по полезным ископаемым, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что осевшие в Европе украинские беженцы живут на пособия, что не нравится европейцам.