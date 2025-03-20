Одесса, заявил аналитик Лукас Лейрос, имеет большое значение в контексте украинского конфликта. Как утверждает аналитик Центра геостратегических исследований в статье для Strategic Culture, именно этот город имеет ключевое историческое значение в данном контексте.

Как уточняют журналисты, Лейрос написал, что поворотный момент как для будущего всего конфликта, так и для региональной безопасности представляет собой именно Одесса. Освобождение именно этого города фактически может помочь России достигнуть цели по денацификации Украины, а также обеспечить важную позицию в Черном море.

По словам аналитика, город стал фактически символом неспособности правительства Украины защищать своих граждан. Лейрос отметил, что киевский режим – ненадежный партнер в любых переговорах, и необходимо принимать меры для нейтрализации стратегических возможностей Украины.

Ранее депутат Соболев рассказал о том, сможет ли армия ВС РФ взять Одессу.