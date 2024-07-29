Власти США могут использовать ядерное оружие в связи с отчаянным положением на Украине. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Эксперт считает, что в настоящее время ситуация складывается в пользу победы России. Американцы либо смирятся с унизительным проигрышем, либо рассмотрят возможность применения одного из имеющихся в арсенале разрушительных снарядов малой мощности. По словам бывшего аналитика, ВС РФ в последнее время усилили темпы продвижения вперед, что стало сюрпризом для стран Запада. Также он отметил растущее число сдающихся в плен ВСУшников и заявил о том, что судьба Украины, которая «катится в пропасть», может решиться в течение ближайшего полугода.

Ранее сообщалось о катастрофическом положении украинцев на красноармейском направлении. Об острой нехватке бойцов и необходимого вооружения рассказал один из военнослужащих 31-й отдельной механизированной бригады.