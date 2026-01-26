Аномальный холод сменится метелями: синоптик рассказал, чего ждать москвичам от погоды

Синоптик Михаил Леус поделился прогнозом на личной странице в соцсетях о погоде. После 30-градусных морозов в Подмосковье теплый фронт принесет снегопады: до 19 мм осадков во вторник, снежный покров вырастет на 15 см.

После пика арктических морозов, когда в Подмосковье столбик термометра опустился до минус 30 градусов, столичный регион ждет смена декораций. Теплый фронт с запада уже тянется на восток, обещая потепление и обильные снегопады. Температура вернется в норму — около минус 5–7 градусов во вторник, — но небо зарядит снегом.

Во вторник, по словам Михаил Леуса, выпадет 14–19 мм осадков в жидком эквиваленте — это четверть-треть январской нормы. Снежный покров вырастет на 10–15 см, а суточный рекорд 27 января в 10,6 мм, державшийся с 1995 года, окажется под угрозой. В среду фронт ослабнет, но добавит еще 8–13 мм, прибавив 7–12 см снега. Температура подползет к минус 4–6, а рекорд 28 января в 8,4 мм из 1977-го тоже зашатается.

Ночь на четверг ударит по метеочувствительным: давление рухнет до 736 мм рт. ст. — на 10–12 единиц ниже нормы, — а потом поползет вверх. Последний день снегопадов принесет 3–8 мм, снежный наст подрастет на 2–7 см, температура днем опустится до минус 7–9. Итог троих суток — половина месячной нормы осадков, покров к пятнице взмоет до 47–56 см, почти догнав рекорд 70-летней давности в 56 см.

К концу недели снег уймется, днем температура упадет примерно до минус 10. Этот снегопад затянется дольше январского из первой декады, хотя тот пик был интенсивнее. Прирост снега и влаги превзойдет недавний циклон «Френсис», а выпасть он будет в разгар будней — без каникул на передышку.

Ранее жители Балашихи после метели сравнили березы с тропическими пальмами.