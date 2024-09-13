Антонов заявил о возможном тайном решении США бить ракетами по России

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил о том, что, несмотря на озвученные Штатами данные об отсутствии решений по разрешению Киеву бить дальними ракетами вглубь России, все может быть совсем иначе – например, украинцам могли разрешить делать это втайне.

Об этом пишет РИА Новости вечером пятницы, 13 сентября, уточняя, что американцы могли разрешить Киеву наносить удары по России дальнобойными ракетами втайне. Такой вывод Антонов сделал потому, что задачи, поставленные Вашингтоном и направленные на продолжение борьбы с Россией, так и не поменялись.

Антонов также напомнил, что в пятницу планировалась встреча американского президента Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера. Ранее сообщалось, что в США всерьез отнеслись к заявлениям Путина о разрешении наносить удары вглубь страны.