Аплодисменты в Госдуме: депутаты встретили овацией решение Верховного суда по квартире Долиной

Участники круглого стола в Госдуме аплодисментами встретили решение Верховного суда РФ по спору о квартире певицы Ларисы Долиной. Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов заявил, что теперь парламентарии обязаны усилить защиту добросовестных покупателей. Об этом сообщает ТАСС.

Верховный суд отменил предыдущие решения по делу и отправил его на новое апелляционное рассмотрение. Это произошло как раз во время обсуждения в парламенте проблем с недвижимыми сделками. Нилов назвал вердикт ожидаемым и заявил, что он станет катализатором для законодательных инициатив.

По словам депутата, ключевое изменение должно коснуться Гражданского кодекса. Он предложил закрепить правило, при котором право собственности при расторжении договора купли-продажи переходит только после полного возврата денег покупателю. Это должно защитить граждан от ситуаций, когда они теряют и жилье, и средства.

Также Нилов высказался за внедрение дополнительных инструментов безопасности для сторон сделки. В их числе — возможность проведения видеофиксации процесса и даже проверки участников на полиграфе для исключения мошенничества. Эти меры, по мнению парламентария, помогут восстановить доверие к рынку недвижимости.

Ранее адвокат объяснил решение Верховного суда по скандальной квартире Долиной.