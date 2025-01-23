Арестовали бывшего заместителя министра здравоохранения Калининградской области

По решению Центрального районного суда Калининграда по делу о мошенничестве до 24 марта был арестован экс-заместитель министра здравоохранения Калининградской области Анна Попова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Калининградской областной суд.

Следствие придерживается мнения, что с октября по декабрь 2020 года Попова, будучи на должности замминистра здравоохранения и находясь в сговоре с рядом лиц, фиктивно устроила человека на работу в «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области». Гражданин занял должность заместителя начальника отдела по работе с обращениями граждан, однако свои должностные обязанности выполнять не планировал. Кроме того, некоторое время спустя он же на полставки начал «трудиться» ведущим юрисконсультом в этом же отделе.

Из-за незаконных действий с 16 декабря 2020 года по 24 сентября 2024 года фиктивному сотруднику со счетов регионального Минздрава было отправлено свыше 2,8 млн рублей. Названная сумма участниками комбинации была потрачена на личные нужды. Ранее по решению суда арестовали другого фигуранта дела, а еще одному запретили определенные действия. Кроме того, также арестовали главу отдела по организационной и контрольной работе Минздрава и поместили под стражу до 24 марта.

Ранее сообщалось о том, что судебные приставы приступили к конфискации имущества экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова.