Арестован особняк по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова в Москве

Два помещения особняка в Чистом переулке в центре Москвы арестованы по делу экс-замминистра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 23 сентября, ссылаясь на данные из официальных документов.

Издание уточняет, что оба арестованных помещения – нежилые: площадь одного составляет около 650 квадратных метров, а второго – чуть больше 330. Кадастровая стоимость только одного из них составляет 73 миллиона рублей.

Исходя из опубликованных данных, эта недвижимость оформлена как раз на предприятие, отношение к которому имеет Тимур Иванов, задержанный в конце апреля за взятки в особо крупном размере.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в результате израильских ударов по Ливану погибшими официально числится не меньше 180 человек, а больше 700 получили ранения разной степени тяжести.