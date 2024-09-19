Арестован первый фигурант по делу о стрельбе у офиса Wildberries в Москве

Первый фигурант по делу о стрельбе у офиса Wildberries в Москве арестован Басманным судом. Об этом сообщает ТАСС вечером четверга, 19 сентября, ссылаясь на участников процесса.

Так, стало известно, что на данный момент по факту произошедшего задержаны 27 человек: в один день были задержаны и допрошены 13 человек, во второй - 14.

Следствие собирается ходатайствовать о заключении под стражу всех участников, уточняет СМИ. Первый уже был арестован в зале суда в четверг – пока личность арестованного не раскрывается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американские и европейские ученые нашли первоначальный источник коронавируса в Китае - это оказался местный рынок морепродуктов в городе Ухань, гласит исследование.