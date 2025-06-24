Арестованный белгородский вице-губернатор Зайнуллин проживал в квартире с панорамным видом

Изданию стали известны подробности из жизни вице-губернатора, которого правоохранители подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о злоупотреблениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе. Чиновника отправили в следственный изолятор по решению суда на время следствия. Зайнуллин прописан в самом центре Белгорода, всего в нескольких минутах пешим ходом от здания регионального правительства. Элитная квартира расположена на 15-м этаже, из нее открывается панорамный вид на город.

Соседи и консьерж очень благожелательно отозвались о Зайнуллине и его семье: о нем самом, его жене и трех детях. Журналистам также стало известно, что вице-губернатор одно время указывал в качестве места своего проживания адрес, по которому находится гостиница. В этом заведении не стали давать никаких комментариев по этому поводу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали иностранца, укравшего из дома мужчины крупную сумму денег. Гражданин Таджикистана проводил работы на дачном участке и параллельно с этим подворовывал деньги, вытягивая суммы от нескольких тысяч до 150 тыс. руб. за раз. В подвале, где хранились запасы наличных и иностранной валюты, злоумышленник нашел пачки купюр и забрал часть средств себе. Иностранец признался, что похитил у хозяина дома около 3 млн руб. и $120 тыс.