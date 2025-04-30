Арменка из «Реальных пацанов» высказался о возбуждении против него уголовного дела

Актер из сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян, который также является депутатом думы Осинского городского округа Пермского края, прокомментировал возбуждение в отношении него уголовного дела об ущербе в 140 млн рублей. Свои мысли артист высказал на личной странице ВКонтакте.

По словам Арменки (так звали его героя в сериале — Прим. ред.), пермская политическая система показала себя стабильной структурой, в которой ничего не изменяется.

«Каждый раз перед выборами в отношении меня возбуждают уголовные дела… Сперва 11 деревьев (ущерб на два миллиона), потом фундамент под баней (ущерб на полмиллиона), теперь на 140 миллионов за гравий (он, наверное, позолоченный)», — написал актер и подчеркнул, что эта история является выдуманной.

Ранее стало известно о том, что согласно российскому законодательству Бежаняну грозит до двух лет исправительных работ.