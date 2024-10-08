Армия Израиля призвала жителей пригорода Бейрута срочно эвакуироваться

ЦАХАЛ призывает жителей двух кварталов в Бейруте немедленно эвакуироваться. Об этом вечером во вторник, 8 октября, пишет РИА Новости.

Издание уточняет, что речь идет о двух кварталах Бейрута – Хадас и Харет Хрейк, они расположены в южном пригороде города. Временно покинуть свои дома просят жителей всего нескольких зданий, которые, по данным израильской армии, расположены близко к объектам «Хезболлы».

В ЦАХАЛ объясняют это заботой о безопасности как самих граждан, так и их близких – граждан просят покинуть территорию не меньше, чем на полкилометра от домов.

Напомним, ранее политолог Светов рассказал, на ком лежит вина за конфликт между Израилем и Ираном, а также и о том, почему Вашингтон потерял рычаг управления Иерусалимом.