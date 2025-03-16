На Лиманском участке границы Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики продолжаются боевые действия. По информации от военных корреспондентов «Русской весны», российские военные продолжают наступление в направлении Красного Лимана.

В течение последних 24 часов российские военные сначала вытеснили украинские силы из балки Журавка и начали атаку на Новолюбовку. В процессе операции они освободили населённый пункт от противника.

Подтверждение того, что российские военные заняли населённый пункт Новолюбовка, можно найти в материалах противника, которые были геолоцированы на месте, где наши солдаты свободно перемещаются по освобожденному от ВСУ оселку.

Ранее в МФ РФ сообщили о взятии Суджи под контроль российскими военными. Также приводилась информация о том, что в течение суток на курском направлении украинцы лишились 340 военных.

А по словам заместителя начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ и командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, продолжается зачистка семи населенных пунктов Курской области, в которых находится неприятель. Также он назвал срок, в течение которого этот процесс должен завершиться.