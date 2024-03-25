Арнольд Шварценеггер сообщил в своем подкасте об установке кардиостимулятора

Легендарному бодибилдеру и актеру Арнольду Шварценеггеру был установлен кардиостимулятор. Об этом пишет РБК со ссылкой на его подкаст Arnold's Pump Club.

Железный Арни заявил, что операция состоялась в минувший понедельник и теперь он стал «машиной немного больше». По его словам, у него «все отлично». Через несколько дней после непростой манипуляции он уже смог отправиться на большое мероприятие. У Шварценеггера, которому в июле исполнится 77 лет, врожденный порок сердца. В 1997 году врачи поставили ему новый клапан легочной артерии, через 21 год клапан был заменен повторно, а в 2020 году Арнольду сделали третью подобную операцию. В ходе подкаста он заявил, что врачи рекомендовали установить кардиостимулятор, так как его сердце стало биться «нерегулярно».

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