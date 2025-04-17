Артемий Лебедев призвал россиян брать пример с евреев в одном вопросе

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал россиян брать пример с евреев, но в конкретном вопросе — по защите своей национальной гордости. Соответствующее видео он опубликовал в социальных сетях.

По словам Лебедева, русским есть чему поучиться у евреев — как защищать свое самосознание, свою гордость, тому, как влиять на СМИ или заводить термины типа «антисемитизм», чтобы использовать его «как отмычку для решения любых своих задач».

Блогер отметил, что если за границей действительно воспринимается всерьез слово «антисемитизм», то с русофобией дела обстоят совсем наоборот. Также Лебедев уверен, что те самые принципы, которые активно пропагандируют западные страны, они же сами и не используют в отношении России.

Ранее Артемий Лебедев оценил конфликт вице-спикера Госдумы Даванкова и Мизулиной.