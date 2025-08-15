Артемий Лебедев раскритиковал Киев: «колхозная дырища» на фоне Москвы

Артемий Лебедев жестко раскритиковал Киев, назвав украинскую столицу «колхозной дырищей» на фоне Москвы. По его словам, город выглядит так, будто застрял в 90-х. Об этом сообщает Lenta.ru.

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем выпуске новостей во «ВКонтакте» резко высказался о внешнем виде Киева. Он заявил, что украинская столица уступает Москве, напоминая российские города середины 2000-х.

Лебедев отметил, что впечатление сложилось после просмотра роликов местных блогеров. По его мнению, Киев выглядит устаревшим, особенно на контрасте с динамично развивающейся Москвой. Дизайнер подчеркнул, что столица Украины кажется «застрявшей в 90-х», что особенно бросается в глаза на фоне современной российской столицы.

