Артемию Лебедеву понравилась песня «Сигма-бой»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказал слова одобрения песне «Сигма-бой», которую поют 11-летняя Betsy и 12-летняя Мария Янковская. Свою оценку музыкальной композиции он дал в выпуске обзора новостей, опубликованного в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев вспомнил о треке в свете высказывания чиновницы из Европейского парламента, которая сочла распространение данного музыкального произведение вмешательством в культуры других государств.

«Взяла и наехала на ровном месте на двух прекрасных маленьких девочек, которые поют прекрасную заразительную песню», — сказал Лебедев.

Ранее сообщалось о том, что автор произведения композитор Михаил Чертищев раскрыл смысл песни «Сигма-бой». Оказывается, что в треке поется о сильных мужчинах, которые смогли добиться успеха в жизни и при этом выставляют свои достижения напоказ.