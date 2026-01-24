«Артист» сбежал: появились смешные кадры гуляющего на свободе слона в Самаре

Событие произошло в условиях сильного мороза: температура воздуха в это время составляла -21°C. Видео с гуляющим по городу слоном было опубликовано в одном из телеграм-каналов. Специальные службы оперативно отреагировали на происшествие, задержали животное и вернули его обратно в цирк.

Это не первый случай происшествий с животными в цирках на гастролях. Ранее в Ангарске во время циркового представления на ребенка напала пантера. Инцидент произошел во время выступления цирка шапито «Дикий драйв». Мальчик получил ранения ноги и головы и был доставлен в медицинское учреждение. Также в августе прошлого года в Бийске цирковой медведь напал на дрессировщика прямо во время выступления. Пострадавшего увезла скорая помощь.

