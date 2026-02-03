Атака и блэкаут не остановили рок-н-ролл: Кипелов пел в Белгороде под акустику при свете смартфонов

Несмотря на атаку на энергообъекты и полное отключение электричества в Белгороде, концерт Валерия Кипелова в «Энергомаше» не прервался. Артист и публика продолжили шоу при свете фонариков смартфонов, перейдя на акустическое звучание. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел сегодня, когда город погрузился в темноту из-за ударов по инфраструктуре. Вместо того чтобы эвакуироваться, несколько тысяч зрителей остались на своих местах. Организаторы и музыканты оперативно приняли решение не отменять выступление.

Мощная звуковая аппаратура замолчала, но Кипелов с группой продолжили концерт в непривычном акустическом формате. Зал осветил пространство, подняв вверх включенные фонарики мобильных телефонов, создав мощный визуальный эффект единения.

Ранее в Белгороде отключилось электричество после объявления ракетной опасности.