Все 47 горняков, оказавшихся под землей в обесточенной после удара ВСУ шахте «Белореченская» в ЛНР, эвакуированы. Никто из них не пострадал, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ЛНР Пасечник заявил, что украинские войска нанесли удар по шахте, в результате чего 41 работник оставался под землей без электроснабжения. Благодаря оперативным действиям спасателей и ремонтных бригад удалось в кратчайшие сроки восстановить подачу электричества и поднять людей на поверхность.

«Все горняки, оказавшиеся под землей в обесточенной шахте "Белореченская", эвакуированы и находятся в безопасности. К счастью, никто из шахтеров не пострадал», — написал Пасечник в своем канале на платформе Max.

Спасательная операция завершена успешно. Подробности о характере удара и возможных повреждениях инфраструктуры шахты пока не раскрываются. Власти ЛНР продолжают контролировать ситуацию на месте происшествия.

Ранее сообщалось о том, что 12 человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область.