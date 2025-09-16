Аудиозапись раскрыла детали дела калининградских врачей

В распоряжении следствия оказалась аудиозапись, на которой исполняющая обязанности главврача калининградского роддома Елена Белая отдает распоряжение об умерщвлении новорожденного ребенка. Подлинность записи подтвердили правоохранительные органы. Об этом сообщил ТАСС.

Аудиозапись, фигурирующая в уголовном деле, содержит разговор Елены Белой с подчиненными. В момент, когда ребенок еще был жив, Белая распорядилась скрыть этот факт от матери и предложила персоналу заявить, что младенец «умер при перевозке». После этого она лично явилась в палату интенсивной терапии и убедила врача-реаниматолога Элину Сушкевич ввести новорожденному смертельную дозу сульфата магния, превышающую допустимую для взрослого человека в 20 раз.

Мотивом преступления стало нежелание ухудшать статистические показатели медучреждения. Белая также принудила сотрудников внести в медицинскую документацию ложные сведения о том, что ребенок родился мертвым. Помимо аудиозаписи, у следствия имеется видеозапись совещания, где обсуждались эти преступные действия. Обеих врачей признали виновными в убийстве, назначив им реальные сроки заключения.

Ранее стало известно, что адвокаты врачей из Калининграда обжаловали приговор суда.