Авраам Руссо спустя 20 лет подал иск к похитителю: певец требует компенсацию за моральный ущерб

Эстрадный певец Авраам Руссо подал иск в Кунцевский районный суд Москвы, требуя с одного из похитителей Тимура Эльдукаева многомиллионную компенсацию за моральный вред. Преступление, за которое певец решил взыскать деньги, произошло более 20 лет назад — в январе 2004 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Певец Авраам Руссо решил взыскать моральный ущерб за свое громкое похищение, случившееся в 2004 году. Исковое заявление он направил в Кунцевский районный суд Москвы, назвав ответчиком Тимура Эльдукаева. Согласно материалам дела, именно этот человек вместе с сообщниками два десятилетия назад захватил артиста и удерживал его до тех пор, пока певец не выполнил требования злоумышленников.

Несмотря на то, что уголовное дело в отношении Эльдукаева уже закрыли, Руссо настаивает на своей правовой позиции. Он уверен, что пережитое причинило ему серьезные физические и душевные страдания, которые требуют финансовой компенсации. Размер требований певца пока не разглашается. Подготовка к судебному процессу назначена на 23 октября 2025 года.

