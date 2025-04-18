Австрийская Raiffeisen опровергла отказ от продажи российского бизнеса

Австрийская компания Raiffeisen Bank International AG заявила, что не прекращала действия по продаже принадлежащих ей активов в России. Такая информация появилась у издания РИА Новости.

Ранее в российской прессе стали появляться данные, что Raiffeisen заморозил продажу активов в РФ и-за политических изменений. Якобы банк хочет сохранить свое присутствие в РФ. Представители банковской группы заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

«Процесс продажи не остановлен и не заморожен», — указал журналистам Кристоф Данц, пресс-секретарь Raiffeisen Bank International AG.

Ранее депутат Госдумы Гутенев высказался о возможном возвращении в Россию компании IKEA. По его словам, важно проверить эту фирму на соблюдение норм российского законодательства, в частности уточнить, как уходила IKEA из РФ в юридическом и трудовом плане. Если что-то было нарушено и остались непогашенные убытки перед страной, то прежде всего организация должна будет все возместить.