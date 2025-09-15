Автомобиль украинца в Польше подвергся вандализму: злоумышленники сорвали номера и написали «NА FRONT»

В польском Вроцлаве неизвестные злоумышленники сорвали номера с автомобиля, принадлежащего украинцу, и оставили на кузове провокационную надпись «NА FRONT». Об этом сообщает украинское СМИ.

В центре внимания польских СМИ оказался инцидент с вандализмом в городе Вроцлав. Неизвестные напали на белый Ford, владельцем которого является гражданин Украины. Злоумышленники сорвали с автомобиля государственные номерные знаки и нанесли на капот и левый борт черной краской, крупными буквами надпись — «NA FRONT».

Местные правоохранительные органы зафиксировали факт правонарушения, однако подробности расследования пока не разглашаются. Инцидент произошел на фоне сложных общественных дискуссий в Польше, связанных с пребыванием украинских беженцев.

Ранее сообщалось о том, что польские силы ПВО сбили беспилотник в центре Варшавы.