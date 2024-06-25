Автозаправщик погиб при обстреле украинцами Донецка

Автозаправщик погиб во время обстрела вооруженными силами Украины Донецка. Об этом с места событий сообщает корреспондент РИА Новости .

Выпущенный снаряд прилетел к автомобильной заправочной станции, находящейся в Куйбышевском районе. Один из сотрудников заправки получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте инцидента. Также очевидцы сообщали о том, что различные ранения получили еще трое гражданских лиц.

Со слов местного жителя, всего было три прилета, один из которых на автомобильную мойку. А как докладывало представительство ДНР в СЦКК, в течение минувших 24 часов вооруженные силы Украины 31 раз обстреляли территорию республики.

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