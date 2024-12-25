Азербайджанский перевозчик приостановил ряд рейсов после авиакатастрофы

Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила о приостановке рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу после крушения самолета Embraer 190. Эти маршруты восстановят после завершения расследования авиакатастрофы у Актау.

Пассажиры временно не смогут воспользоваться рейсами AZAL по маршрутам Баку — Грозный — Баку и Баку — Махачкала — Баку. По сообщению перевозчика, откроют эти воздушные пути после того, как завершат расследования авиакатастрофы под казахстанских Акату.

Остальные маршруты Azerbaijan Airlines доступны и осуществляются в штатном режиме, согласно расписанию.

Напомним, самолет азербайджанской компании потерпел крушение 25 декабря в Казахстане. Рейс выполнялся из Баку в Грозный. По обновленным данным, погибли 38 из 69 человек. Среди пассажиров были россияне. Семь из них погибли.

Ранее сообщалось, что одного из пассажиров упавшего Embraer 190 во время посадки сняли с рейса.