Бабушка погибшего в Ленобласти мальчика рассказала о его последнем дне жизни

Как пишет «Фонтанка», 30 января ребенок отпросился погулять недалеко от дома, не взяв с собой мобильный телефон. Женщина знала, что ее внук иногда занимался мытьем машин в Красносельском районе Санкт-Петербурга, как и некоторые другие дети.

Они подходили к автомобилям, припаркованным у ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка», и предлагали услуги. Заработанные таким образом деньги дети тратили на свои нужды.

Когда дочь сообщила бабушке о пропаже сына, они вместе начали поиски. Женщины обходили близлежащие дворы и магазины, предполагая, что мальчик мог случайно уехать на незнакомом автобусе. Однако вскоре страшная правда открылась.

Тело ребенка обнаружили волонтеры и местные жители в лесу возле деревни Яльгелево. Мальчик был мертв, его руки, ноги и голова были туго обмотаны скотчем.

По предварительным данным, смерть наступила от удара по голове. Следствие также полагает, что перед убийством ребенка подвергали пыткам.

Подозреваемый, 39-летний мужчина, был задержан при попытке скрыться в другом регионе России. На допросе россиянин полностью признал свою вину. По его словам, он предложил мальчику деньги за интимные услуги.

Отказавшись, ребенок начал шантажировать подозреваемого. После этого мужчина жестоко расправился со школьником. Во время обыска в его доме нашли многочисленные файлы с детской порнографией.

Ранее RT показало фото задержания подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика в Ленинградской области.