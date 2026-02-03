«Связанное тело в ледяной воде»: появились шокирующие подробности убийства девятилетнего мальчика из Петербурга

В Ленинградской области обнаружили тело девятилетнего мальчика, пропавшего накануне в Санкт-Петербурге. По информации телеграм-канала SHOT, тело ребенка со связанными руками и ногами водолазы извлекли из Симоновского ручья, расположенного недалеко от деревни Большое Забородье.

Отмечается, что первыми труп заметили местные жители и волонтеры: они увидели торчащий из-подо льда рюкзак мальчика. Рядом лежала частично вмерзшая в лед одежда.

Подозреваемый в убийстве, 38-летний россиянин, задержанный ранее, признался в содеянном. На допросе он рассказал, что вывез мальчика в район деревни Яльгелево, где у него находится дачный дом, и утопил его в водоеме, пытаясь скрыть следы преступления.

По словам обвиняемого, он был знаком со школьником — мальчик неоднократно мыл его автомобиль. Мужчина утверждает, что между ними произошел конфликт: он якобы предложил ребенку деньги за интимные услуги, но тот отказался. После этого школьник начал требовать деньги за молчание. Во время конфликта россиянин несколько раз ударил ребенка, после чего убил.

Мальчик пропал 30 января после того, как вышел из дома на прогулку. На видео, которые сняли камеры видеонаблюдения, видно, как ребенок сел в белую «Тойоту» на парковке гипермаркета.

В поисках, которые длились трое суток, участвовали больше ста волонтеров, сотрудники полиции, Следственного комитета России (СКР) и спасательных служб.

Мужчину, подозреваемого в совершении преступления, задержали в Псковской области, где он пытался скрыться. При обыске в его доме нашли электронные носители с большим количеством детской порнографии. Его сожительница также дает показания следствию. Известно, что она была в курсе увлечения россиянина, которому грозит пожизненное.

Ранее Росгвардия сообщила об обнаружении мальчика, который не вернулся домой с прогулки в Кемеровской области.