Байден не стал на публике комментировать атаку ВСУ на Курскую область

Американский президент Джо Байден, отвечая на вопросы о происходящем в Курской области, не стал комментировать ситуацию в этом российском регионе публично. Об этом пишет РИА Новости во вторник вечером, 13 августа.

Так, Байден лаконично ответил журналистам Белого дома, что предпочитает не комментировать происходящее в Курской области публично.

При этом, агентство Bloomberg ранее сообщало со ссылкой на свои источники о том, что Украина выбирала между вариантами нападения на Россию, и получила «благословение» не только США, но и Евросоюза, начав операцию в Курской области 6 августа. Также ранее сообщалось, что в Пентагоне заявили, что Киев не уведомлял их об операции в Курской области. Подробнее в материале.