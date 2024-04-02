Байден переживает из-за убеждений Китая по СВО

Президент США Джо Байден переживает из-за того, что Китай в специальной военной операции занял позицию по поддержке России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова высокопоставленного сотрудника американской администрации, которые были сказаны перед предстоящей беседой глав стран.

Лидеры двух государств пообщались по телефону во вторник. Как заявил чиновник, во время диалога президент США, возможно, выразит свои опасения, по поводу того, что Китай оказывает России поддержку в проведении СВО, а еще помогает заниматься восстановлением военно-промышленной базы.

Ранее мы писали, что украинцы признали факт критических повреждений, которые наносятся местной инфраструктуре в результате ударов вооруженных сил России. Об этом, в частности, заявил отставной генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос. С его же слов, о подобной угрозе он говорил еще в 2020 году.